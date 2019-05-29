Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру. Ранее 35-летний футболист расторг контракт с железнодорожниками.

Информация об уходе футболиста появилась накануне. Компания SILA International Lawyers, представляющая интересы Денисова, подтвердила, что Игорь закончил выступления. Игрок получит от клуба компенсацию 500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.

Игорь Денисов выступал за "Зенит", "Анжи", "Динамо" и "Локомотив". Он трижды выигрывал чемпионат России в качестве футболиста "Зенит" и завоевал один чемпионский титул с "Локомотивом". В составе "Зенита" Игорь выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. На счету Денисова 54 матча в составе сборной России.