Путин призвал устранить оставшиеся барьеры между экономиками стран ЕАЭС

Российская сторона предлагает продолжить в ЕАЭС работу по гармонизации законодательной базы в сфере экономики. С таким заявления выступил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По словам главы государства, унификация законодательной базы в области экономики требует более слаженных совместных усилий, сообщает телеканал "Россия 24". Владимир Путин заявил, что необходимо продолжить курс на гармонизацию административных правил и процедур, устранение остающихся нетарифных барьеров, облегчение бюрократической нагрузки на бизнес.

Необходимо дальнейшее совершенствование координации политики государств в ключевых направлениях и отраслях. По мнению Владимира Путина, нужно в полной мере осуществить принятые в рамках ЕАЭС решения о введении наднационального регулирования в банковской сфере и финансовом секторе, а также в медицине, фармацевтике, нефтегазовой промышленности, транспорте. Как отметил президент, "здесь" еще есть споры и обсуждения, но в целом решения приняты, потому их необходимо реализовывать.

Как отметил глава государства, большое значение имеет договоренность о создании общего электроэнергетического рынка в ЕАЭС. Совет займется выработкой предложений по созданию совместных предприятий с учетом специализации и разделения труда, сложившихся между государствами ЕАЭС, подчеркнул Владимир Путин.

Отдельно глава России выделил перспективы по наращиванию сотрудничества стран союза в сфере цифровой экономики. По его словам, уже в ближайшее время начнется осуществление пилотных проектов по маркировке и прослеживаемости товаров, организации цифровых транспортных коридоров. Как отметил президент, это позволит укрепить и увеличить транзит грузов по таможенной территории Евразэс.

Соглашение по маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС позволит усовершенствовать обмен информацией между странами, благодаря чему появится возможность увидеть движение товара с момента ввода в оборот до момента продажи. Данным вопросом занимается Центр развития перспективных технологий.

По словам Владимира Путина, цифровые технологии призваны обеспечить более тесное взаимодействие по линии малого, среднего бизнеса, выстраивания новых производственных цепочек. Как отметил глава государства, развитие открытой и благоприятной деловой среды будет происходить именно "в рамках цифры".