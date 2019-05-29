Московская жара: горожане устремились на водоемы, а спасатели перешли на усиленный режим

Московские спасатели переходят на усиленный режим работы. Причина — аномальная жара, которая пришла в столичный регион. Особое внимание на водоемы. Купальный сезон еще не открыт, но на пляжах уже много отдыхающих.

В Москве почти 30 градусов тепла. Несмотря на будний день, на берегу Большого садового пруда находятся десятки людей — загорают и даже купаются. Спасатели при такой аномальной жаре переходят на усиленный режим работы. Они будут патрулировать как береговую линию, так и водную гладь.

С 29 мая ежесуточно на дежурстве будут находиться до 100 спасателей и 71 единица плавательных средств — моторных и гребных лодок и катеров. Для мониторинга на воде будут использовать два беспилотника.

Купальный сезон в Москве официально открывается первого июня. Уже подготовлены 108 благоустроенных зон отдыха у воды. Купаться можно будет в восьми из них: в Серебряном бору, в парке "Левобережье", у озера Черное, Белое и Школьное. Там вода и песок отвечают всем санитарным требованиям. Водоемы оборудованы спасательными станциями.

В поисках желанной прохлады москвичи устремились и в парки. Здесь уже подготовили лежаки, прохладительные напитки и мороженое.

- На самом деле, погода замечательная — как в Сочи. Загораем, занимается спортом в Парке Горького.

Врачи рекомендуют по возможности избегать серьезных физических нагрузок, так как в эти дни возможно ухудшение самочувствия, а также поменьше выходить на солнце (и желательно только в головных уборах). Полезно пить как можно больше простой воды. Спасти от жары может и, как ни странно, горячий душ. Врачи утверждают, что он сбалансирует температуру тела и воздуха.

Но уже в конце недели придется достать зонты: жару в Москве сменят ливни и грозы. Правда, преимущественно осадки пройдут на западе города. Новая волна потепления начнется уже к 4 июня.