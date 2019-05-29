Я хотел попугать: подросток, напавший на школу в Вольске, не признал вину

Напавший на школу в Вольске подросток не признал себя виновным в покушении на убийство.

"Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни", — процитировали слова мальчика в Вольском районном суде, где рассматривается ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

ЧП произошло 28 мая в школе №4 в поселке Большевик города Вольск. 14-летний ученик сначала бросил две бутылки с зажигательной смесью (одну в класс, а вторую в коридор), а потом, ударил 12-летнюю девочку топором по голове и попытался скрыться.

Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести была доставлена в реанимацию местной больницы, а после по распоряжению губернатор региона перевезена самолетом санавиации в больницу Саратова.

Сам нападавший был задержан, дома у него провели обыски, возбуждено уголовное дело.

Между тем, источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что подросток состоит на учете у психиатра.