Штаты обвинили Россию в нарушении моратория на ядерные испытания

Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. Это предположение озвучил начальник военной разведки Пентагона Роберт Эшли-младший во время выступления в Институте Хадсона, пишет агентство РИА Новости.

Кроме того, уверен американский военачальник, Россия активно развивает свои ядерные силы и может в ближайшие 10 лет значительно увеличить свой арсенал стратегического оружия.

Никах доказательств своим словам американский военачальник не привел.

Коснулся Эшли-младший и Китая. За те же 10 лет эта страна может нарастить количество ядерных ракет в два раза. КНР сейчас динамичнее всех разворачивает свой стратегический арсенал: в 2018 году там прошло больше испытательных запусков ракет, чем во всем остальном мире.

Напомним, в 1996 году был подписан Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Россия последний раз устроила атомный взрыв в 1990 году, Штаты – в 1992 года, а КНР – в 1996.