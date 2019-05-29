"Скачет, как конь": чехи массово скупают лошадиные кормовые добавки для самолечения

Медики в Чехии говорят о массовом психозе несведущих в медицине потребителей, которые в последнее время стали активно скупать кормовые добавки для лошадей.

Всплеск покупательского спроса появился после того, как распространились слухи об их якобы чудодейственных свойствах, способных помочь людям, страдающим болезнями опорно-двигательной системы.

Врачи разубеждают тех, кто поверил в действенность лошадиных добавок. Они пытаются убедить людей, что эти препараты предназначены исключительно для лошадей, а также крупного рогатого скота, но никак для лечения людей, передает ТАСС.

При этом на чешских форумах в Интернете продолжают множиться положительные отзывы тех, кто испытал на себе "чудесный эффект" от применения лошадиных препаратов.

"Я их купила мужу. Теперь он скачет как конь", — написала, в частности, одна из участниц такого форума.

Кто-то рассказывает о том, что эти добавки стали применять не только они и их соседи, но и собаки, при этом "старый пес стал прекрасно бегать".

В России некоторое время назад также были популярны "лошадиные шампуни, а также крема и мази для крупного рогатого скота, которые, как считалось, хорошо укрепляют ногти и суставы. Их покупали в зоомагазинах.

Вскоре, однако, данное поветрие утратило свою особую актуальность, но производители косметики учли существующий спрос и выпустили серию "лошадиных" средств, адаптированную для людей.