В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной

Правительство Таиланда одобрило положения, согласно которым разрешено производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировал портал The Nation.

По данным издания, продукты из каннабиса разрешено также экспортировать, однако оговаривается, что в целом, доступность марихуаны не должна подрывать работу подразделений по борьбе с наркотиками.

The Nation подчеркнула, что в северо-восточной провинции Бунгкан Таиланда полиция изъяла 609 килограммов марихуаны. При этом подозреваемым удалось скрыться.

По данным министерства здравоохранения королевства, число людей, употребляющих марихуану в стране растет – в 2017 году их было 2100 человек, в 2018-м – 2600. В первые месяцы 2019 года курс лечения в больницах Таиланда клиниках от психоза, паранойи и других расстройств проходили около 1500 наркозависимых пациентов.