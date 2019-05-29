Агрессия и хамство: такие зайцевы очерняют всех чиновников
В "Прямом эфире" обсуждали резонансную историю последних дней: глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста программы "Вести. Дежурная часть" Ивана Литомина после вопросов о непригодных для проживания домах для пострадавших в пожарах 2015 года и о том, на какие средства был построен шикарный особняк самого чиновника.
Эти кадры уже облетели в Рунете все соцсети и многие СМИ. О том, что такое поведение недопустимо, говорит подавляющее большинство. Однако нашлись и те, кто считают, что журналист якобы "спровоцировал" на агрессию главу района.
В отношении Зайцева уже возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистам, чиновник же подал встречное заявление в СК, считая себя оскорбленным.
В "Прямом эфире" гости – депутаты, общественные деятели и местные жители, журналисты и Иван Литомин, на которого набросился чиновник, пытаются разобраться в этой резонансной истории.
В последние дни уже стало известно о том, что с Зайцевым после пожаров 2015-го произошла странная метаморфоза: сначала он был осужден, потом амнистирован в честь 70-летия Победы, а затем награжден медалью МЧС.
При этом дома погорельцев, для строительства которых государство выделило 50 миллиардов рублей, выглядят ужасающе: грибок на стенах, плесень, обваливающиеся потолки.
Жить в них очевидно, что невозможно. При этом рядом с этими халупами возвышается огромный кирпичный особняк главы района с кирпичным же забором.
Вопрос журналиста чиновник посчитал оскорбительным, в то время как местные жители в студии выразили признательность Ивану и съемочной группе за то, что журналисты занялись их проблемами, и извиниться за главу администрации.
При этом гости в студии предположили: местные жители, зная столь несдержанный нрав главы района, вероятно, сами такие вопросы задавать не решались.
В ходе программы вскрылись и другие факты из биографии Зайцева. В частности, общественный деятель Александр Михайленко рассказал, как Зайцев выселил из квартиры детей-сирот, чтобы поселить там своего водителя с семьей.
Кроме того, стало известно, что с 2011 года в этом районе были построены дома для учителей и детей-сирот, в которых тоже невозможно проживать, хотя их приняли.
Рассказали местные и расположенном рядом заповеднике, в который, несмотря на охранный статус, приезжают отдыхать "большие люди".
Сам Зайцев по телефону дал комментарий для "Прямого эфира". Он продолжает настаивать, что журналист его "спровоцировал", это была "провокация", и он уже "запросил полное видео без монтажа".
На кадрах, однако, отчетливо видно, насколько грубо ведет себя с представителем СМИ не только сам чиновник, но и его помощники.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что за такое поведение должны ответить все представители местной администрации, которые фигурируют на видео.
При этом как он, так и другие юристы пояснили: деньги для домов погорельцев выделялись не непосредственно главе района, а субъекту Федерации.
Однако, отмечают в студии юристы и общественные деятели, местный чиновник не мог не знать, в каких домах живут люди по соседству с его особняком, а при встрече с журналистом должен был не набрасываться на него, а, наоборот, рассказать о существующих проблемах.
Поведение Зайцева гости в студии однозначно оценили как неадекватное и отметили, что чиновник должен написать заявление об отставке.
Что же касается как источников финансирования строительства как особняка Зайцева, так и расходования госсредств на строительство домов для погорельцев и детей-сирот, то этим должны заниматься компетентные органы.
При этом большинство гостей в студии выразили мнение, что из-за таких зайцевых люди воспринимают всех чиновников в черном цвете, а о конкретных представителях чиновничества, которые ведут себя подобным образом, становится известно только после того, как скандалы становятся достоянием общественности.
Какие еще факты из биографии Сергея Зайцева всплыли во время программы? Что о нем говорят местные жители? Каковы шансы на то, что чиновник не просто уйдет в отставку, а получит реальный срок? На какие средства все-таки был построен особняк главы района и – главное – что все-таки будет с домами для погорельцев, на возведение которых государство выделило огромные средства?
Бурное обсуждение этой резонансной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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