Мать оставила маленьких детей в подмосковном хостеле и скрылась

В подмосковных Котельниках женщина оставила своих детей в хостеле и уехала. Найти ее пока так не удалось, сообщили в региональном управлении МВД.

Местом действия стал хостел в 3-м Покровском проезде, куда вечером 28 мая заглянула женщина с двумя маленькими детьми — на вид обоим не более года. У стойки регистрации молодая мама "вспомнила", что оставила паспорт в машине, и, попросив сотрудника присмотреть за детьми, вышла на улицу. Обратно она уже не вернулась.

Найти женщину стражам порядка пока не удалось, как и родственников оставленных мальчика и девочки — они сейчас находятся в больнице.