Россия написала ЕГЭ по математике

В России прошел ЕГЭ по базовой математике. Правда, начало экзамена задержалось по техническим причинам, констатирует пресс-служба Рособрнадзора. Экзамены 29 мая начались в 15 часов. Участникам испытания было предложено сдать экзамен в среду или в резервную дату — 24 июня или 1 июля.

На испытание по математике базового уровня записались 312 тысяч человек, среди которых 294 тысячи – выпускники 2019 года, сообщает ТАСС. Экзамен прошел на 4762 экзаменационных площадках. На экзамен по профильной математике записалось около 367 тысяч человек, из них 359 тысяч – вчерашние школьники. Экзамены по математике профильного уровня проходили в 4665 пунктах проведения ЕГЭ.

Технический сбой при получении заданий ЕГЭ по математики произошел в двух ивановских школах — №8 и №22. Здесь должны были сдать ЭГЕ 368 учеников. Но из-за сбоя экзамен не смогли сдать более двухсот выпускников. Трагический случай произошел на экзамене в чебоксарской школе №27. Здесь скончалась выпускница 11 класса. У девочки был порок сердца. Учителя, заметив плохое самочувствие девочки, предложили ей сдать экзамен позже, но выпускница приняла решение сдавать экзамен 29 мая.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2019 году начался 27 мая и продлится до 1 июля. Всего на сдачу Единого госэкзамена записались 750 тысяч человек.