О своей отставке объявил спецпрокурор США Роберт Мюллер. С мая 2017 года он искал следы предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. Не нашел, но итогом расследования стал 400-страничный итоговый доклад.

"Я принял решение самостоятельно, — объявил Мюллер во время прямой трансляции на сайте Минюста США. — Никто не призывал меня этого делать".

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подчеркнул, что было бы несправедливо обвинять кого-то в совершении преступления, не имея судебного решения о предъявлении обвинений.

В Конгресс генпрокурор США Уильям Барр 18 апреля 2019 года передал сокращенный вариант расследования Мюллера. В нем утверждалось, что представители Москвы предпринимали многочисленные попытки повлиять на предвыборную кампанию в США, о чем в штабе Дональда Трампа знали. Но Роберт Мюллер не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о сговоре Трампа с Россией. В Кремле категорически отрицают обвинения во вмешательстве в предвыборную гонку в США, а также в сговор с Трампом.

Сфабрикованным доклад Мюллера назвал и Дональд Трамп. Отчет Мюллера содержит лишь некие наблюдения, информация доклада никогда не подвергалась проверкам или независимому анализу, констатировал юрист администрации США Эммет Флад. Сам Мюллер также не пришел к выводу о том, мешал ли Трамп расследованию или нет. Демократы рассчитывали использовать расследование Мюллера для импичмента Трампу, но пока это привело только к отставке самого спецпрокурора. Доклад спецпрокурора США стал бестселлером. Его тираж составил 40 тысяч экземпляров.

Итог: в середине мая 2019 года генпрокурор США Уильям Барр поручил расследовать один вопрос: а почему вообще было начато "российское дело", на которое были потрачены деньги из американского бюджета?