Подросток, устроивший нападение в Вольске, арестован

Подросток, который устроил нападение на школу в Вольске, заключен под стражу. Для 14-летнего ученика выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

28 мая ученик школы №4 города Вольска устроил нападение на учреждение образования. В пределах здания он бросил две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью — одну в класс, где находились ученики и учитель, вторую в коридор. Затем подросток ударил топором по голове 12-летнюю девочку.

Ранее нападавший в Вольском районном суде сказал, что не признает себя виновным в покушении на убийство. По словам подростка, он лишь "хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни".

На основе собранных следователями по делу доказательств, 14-летнему школьнику предъявлено обвинение в совершении противоправного деяния — покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом.

Пока подросток заключен под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.