Юлен Лопетеги может стать главным тренером "Севильи"

Новым тренером "Севильи" может стать Юлен Лопетеги. Бывший тренер сборной Испании и "Реала" входит в число кандидатов на должность, ставшей вакантной после отставки Хоакина Капарроса.

В поддержку кандидатуры 53-летнего Лопетеги высказался спортивный директор "Севильи" Мончи. Однако совет директоров пока не готов единогласно поддержать этого претендента. Руководство отпугивает неудачный опыт работы баска в "Реале".

В прошлом году Лопетеги ради работы в "Реале" оставил сборную Испании за несколько дней до старта команды на чемпионате мира. Но в Мадриде Юлен Лопетеги продержался только 14 туров и был уволен.