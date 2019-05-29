Буйный автор статьи о Сталине не возражает против своего ареста

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца подозреваемого в нападении на сотрудников ставропольской газеты "Родина" 72-летнего Константина Сиднева.

Как передает "Интерфакс", судья удовлетворил ходатайство следователя, который на заседании суда пояснил, что Сиднев, состоящий на учете в психиатрическом диспансере региона, может скрыться от правосудия, а также оказать давление на потерпевших и свидетелей или совершить новое правонарушение.

Сам Сиднев не возражал против своего водворения в СИЗО, заметив, что "мне и жить-то негде, спать и кушать — тоже".

27 мая он нанес удары ножом нескольким сотрудникам редакции газеты КПРФ в Ставрополе "Родина" за то, что они отказались публиковать его статью о Сталине. В итоге был ранен главный редактор Николай Бондаренко и трое журналистов. Нападавшего удалось задержать.

Бондаренко, который получил удар ножом в лицо, был экстренно доставлен в больницу и прооперирован. По словам врачей, его жизнь сейчас вне опасности. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

Позднее Бондаренко пояснил, что отказался публиковать статью, поскольку она, по его мнению — шизофреническая. "В ней он пишет, что ему все завидуют, потому что он гений. Он начитанный, но эклектически начитанный, знания у него не систематизированы", — подчеркнул главред.