Украинский завод прекратил сборку бронемашин из-за "архаичных" требований военных

"Житомирский бронетанковый завод" остановил сборку бронетранспортеров БТР-4. Причина — нормы армии Украины запрещают ставить на вооружение боевые машины, которые собраны из бронестали производства Евросоюза или стран НАТО, сообщает "Укроборонэкспорт".

На предприятии нормативные документы ВСУ назвали "архаичными", а запрет на материалы из ЕС – абсурдом, который может повлечь за собой кризис на ряде украинских оборонных предприятий.

Напомним, в 2017 году к качеству брони БТР-4 уже были серьезные вопросы. Тогда стало известно, что Лозовский кузнечно-механический завод поставлял некачественные корпусы боевых машин: ЛКМЗ экономил и использовал для сварки деталей дешевые, низкокачественные материалы, что привело к появлению трещин в БТР-4.

Причем проблемы появились именно на экспортных машинах, которые собирались поставить вооруженным силам Ирака. Сделка, конечно, сорвалась. После чего БТР-4 попытались продать Индонезии, но также безуспешно.