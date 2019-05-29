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29 мая 201919:40

Спортивный арбитражный суд не стал отменять отстранения "Рубина" от еврокубков

rubin-kazan.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решения об отстранении казанского "Рубина" от еврокубков. Апелляция казанского клуба была отклонена.

"Рубин" был наказан за нарушение правила финансового fair play – расходы клуба превышали доходы. Клуб из Казани был отстранен УЕФА от европейских кубков на два сезона. Попытка "Рубина" оспорить это решение успеха не имела.

"Рубин" занял 11 место и не пробился в европейские кубки в сезоне 2019/20. Однако казанцы не смогут сыграть в Европе и в следующем сезоне, если даже завоюют путевку.

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