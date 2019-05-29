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Ситуация на Украине 20 минут назад

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29 мая 201921:47 Антон Лядов

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили. Несмотря на все его прошлые анти-заслуги, украинский паспорт, отобранный Порошенко, ему вернул Зеленский. Гораздо сложнее будет новому президенту вернуть обратно секретные компьютерные серверы Совета нацбзопасности. Их в отличие от Саакашвили, Порошенко вывез в неизвестном направлении.

Толпы ругающихся журналистов, толкающиеся люди. Грузина Михаила Саакашвили встречают украинским гимном. Ему на шею вешают какого-то ребенка, который, кажется, не понимает, что вообще происходит, дают поцеловать икону. Перед интервью Саакашвили сам собирает у журналистов микрофоны, чтобы все расслышали.

"Президент Зеленский показал этим шагом, что он способен на смелые быстрые решения. Он сказал, что мне надо вернуть гражданство и он вернул. Пацан сказал, пацан сделал!" – заявил Саакашвили.

Тот, кого он назвал пацаном, встречать его не поехал. Говорит много работы: в качестве доказательства разместил фотографию с надкусанной шаурмой.

Сам Саакашвили к этой поездке явно готовился. В аэропорт прибыл в костюме. Правда без галстука, долго сидел в зале ожидания. При виде съемочной группы программы "60 минут" буквально расплылся в улыбке.

"Нас очень сильно интересует ситуация между нашими странами, между РФ и Украиной, как вы думаете, наладится всё это, не наладится, что нужно предпринять? – Обязательно наладится, когда Украина будет в своих законных границах. — Вы знаете, что Крым никогда не вернется на Украину. Что делать, есть ли какие-то альтернативные пути? — Мы еще под украинским флагом посидим в Крыму, очень скоро", — рассказал Саакашвили.

И судя по следующему разговору, уже в самолете — настроена команда решительно. Этим же бортом летел народный депутат Виталий Куприй: в апреле 2014-го работал советником олигарха Коломойского, который на тот момент был губернатором Днепропетровской области.

"Как вы видите дальнейшее развитие российско-украинских отношений? — Президент лучше ответит, он отвечает за внешнюю политику. — А что бы вы посоветовали президенту? — Ядерное оружие начать", — сообщил Куприй.

Знали ли об этих планах, люди встречающие их мирными выкриками в аэропорту, неясно. Человека, запомнившегося украинцам своими попытками продать по частям одесский порт во время своего губернаторства на Украину, впустил фактически лично Зеленский.

Саакашвили говорит, что, если Зеленский попросит, обязательно будет давать ему советы. В Интернете он в последнее время вел блог, где делился своими рецептами.

Вот, например, ролик называется "Реформы за 5 минут. Как победить коррупцию": "Вот в Румынии соседней привлекли ведьм в борьбе с коррупцией, повышении эффективности государственного аппарата — можно это попробовать, конечно. Но я посмотрел на них — вряд ли, вряд ли. У нас есть свой опыт, не связанный с ведьмами, а связанный с молодежью".

На ведьм или на двадцатилетних министров будет ставить Саакашвили, пока неясно, но уже известно, что его партия, но не он сам — будет участвовать в ближайших парламентских выборах. И это наверняка, вряд ли понравится Порошенко — кому известно, какие еще его секреты может раскрыть Саакашвили?

Свой переезд из администрации президента Порошенко хорошо подготовил.

"Тут было два больших монитора, на которые транслировалась картинка. Вот такая вышла цивилизованная передача власти. Остались разве что флаги", — посетовал Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Самая секретная комната в администрации президента Украины.

Вот так ситуационный центр Совета нацбезопасности выглядел при Порошенко. Здесь принимались важнейшие решения в том числе о военных операциях против жителей Юго-Востока.

Вывезли всё подчистую — жалуется новый глава Совета, даже 12 стульев, когда-то стоявших вокруг стола, забрали.

У Порошенко уже оправдались — якобы вся техника и мебель была в аренде и теперь возвращена владельцу.

Получается секреты государства вместе с серверами уехали в неизвестном направлении. Бывший глава Совета нацбезопасности Турчинов успокаивает — и супер-стол, и монитор, и все копии документов есть в его кабинете.

Секреты украинской политики перед парламентскими выборами интересуют многих. Вот одно из новых лиц — о создании своей партии заявила Ольга Полякова. Певица.

"Я королева ночи сегодня точно, глаза не плачу я, больше не заплачу", — пела она.

Первые политические вопросы уже на повестке.

"Нам сейчас нужно определиться с названием нашей партии. Есть такие прикольные названия как партия Оли Поляковой, то есть, ПОПА. Нужно добавить, красивая попа", — рассуждает она.

До момента, когда станет ясно, кто из новых лиц пройдет в новый парламент остается меньше двух месяцев.

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