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Раскол в православном мире 56 минут назад
Церковный раскол на Украине: более сотни захваченных храмов и десятки оскверненных церквей
РПЦ готова помочь Украине преодолеть церковный раскол только при полном покаянии раскольников. Сегодня в Москве обсуждали, как защищить верующих и поддержали начало межправославных консультаций, на которые, по приглашению кипрского предстоятеля, согласились сразу несколько канонических церквей. Кто ищет пути для примирения и кто придумывает новые причины для раздора?
Захваты храмов — как будто по инерции. Вот и жители села Васлововцы в Черновицкой области вынуждены доказывать чиновникам и новому президенту, что они — на Украине, а не в Турции. С момента получения в Стамбуле томоса власти силой и обманом записали в раскол 156 храмов настоящей Украинской церкви. На фоне двенадцати с половиной тысяч приходов выглядит неубедительно, но каждый случай — это страдания верующих, избиение священников и уничтожение храмов.
Многочисленные нарушения прав христиан на Украине беспокоят не только православных. На конференции в Москве собрались лидеры всех традиционных конфессий России и Украины, а также представители иностранных религиозных объединений.
Три церкви — Антиохийская, Александрийская и Иерусалимская — поддержали инициативу кипрского предстоятеля Хризостома II о преодолении украинского раскола. Вместо перетягивания турецкого томоса древние патриархаты предлагают решить проблему силами канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.
"Канонический раскол — это ошибка. Разрешение раскола видится в возвращении раскольников в церковь-мать — в Московский патриархат. И вопрос приема раскольников должен быть решен церковью-матерью. И раскольники должны сами принять решение вернуться в Украинскую православную церковь", — говорит еписком Эрзурумский, викарий Патриарха Антиохийского Кайс (Садик).
"Есть определенные правила. Во-первых, раскольники приносят покаяние в грехе раскола. А, во-вторых, они получают законное каноническое рукоположение. Лица, которые получили томос, они не имеют канонического рукоположения", — прокомментировал митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского партриархата.
К Русской церкви восточные предстоятели еще не обращались — сейчас они выясняют мнение остальных поместных церквей. Собственно, и Московский патриархат добивается всеправославного обсуждения проблемы украинского раскола.
"Парадокс в том, что нас гнут, ломят и пытаются туда загнать. В то же время ни филаретовцы, ни автокефалисты в свою же церковь не перешли. То есть из двух расколов три уже", — говорит официальный представитель Украинской православной церкви Василий Анисимов.
Это уже не раскол, а дробление какое-то. Лжепатриарх Филарет Денисенко, кстати, за неоднократное нарушение присяги, отлученный от церкви, не устает заявлять, что остается украинским патриархом — пусть даже никем не признанным, и пусть даже ценой томоса, который после ухода Порошенко главному раскольнику не очень-то и нужен:
— Мы называемся автокефальной церковью, а на самом деле зависим.
— Вы не будете выполнять предписания, изложенные в томосе?
— Да.
Захотят ли Филарет и его адепты раскаяться, чтобы преодолеть раскол? Иерархи осторожно этот вопрос обходят. Теперь не менее важно, чтобы новая власть на Украине прекратила гонения на каноническую церковь. А в Киеве про нарушения прав верующих и антицерковные законы предыдущей власти пока молчат.
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