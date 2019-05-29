Отбор к Евро-2020. Игнатьев не сыграет за Россию, Миранчук восстанавливается

Медицинский штаб сборной России по футболу начал осмотр некоторых футболистов, которые были вызваны главным тренером команды Станиславом Черчесовым на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.

Так, стало известно, что в матчах не примет участие защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев, который пропускал заключительные игры чемпионата России из-за повреждения коленного сустава. В его восстановлении отмечается положительная динамика, но точные сроки лечения врачи не прогнозируют.

Также, как сообщает официальный сайт РФС, под вопросом пока находится участие в играх и его одноклубника Антона Миранчука. В финале Кубка России против "Урала" он незначительно повредил голеностопный сустав и пока будет проходить физиотерапевтические процедуры.

Напомним, что вызванные футболисты прибудут в расположение сборной России 30 мая. В подмосковном Новогорске состоится учебно-тренировочный сбор. После, 8 июня, России предстоит сыграть с Сан-Марино в Саранске. А 11 июня российские футболисты в Нижнем Новгороде встретятся с соперниками из Кипра.