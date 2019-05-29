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Ситуация на Украине 57 минут назад

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29 мая 201922:22

Кто прилетел на Украину вместе с Саакашвили. Эксклюзивные кадры программы "60 минут"

В Киев триумфально из Варшавы эконом-классом прилетел международный преступник и шарлатан Михаил Саакашвили. Перед вылетом он дал эксклюзивное интервью программе "60 минут".

"Это практически моя вторая родная страна", — ответил Саакашвили на вопрос российского журналиста, почему его так тянет на Украину.

Всего с одним чемоданом в руках, налегке, Саакашвили радостно процитировал Маяковского и заявил, что Россия — совок, а Украина — Европа. Он пока единственный украинец, хотя на самом деле — грузин, который откликнулся на просьбу Зеленского вернуться на Украину.

Президент рассчитывал, что будет 65 миллионов желающих, но в сторону Киева выдвинулся пока лишь один — дебошир, провокатор и потрясающий коррупционер. Зачем на Украине нужен человек, незаконно прорвавший границу, в команде Зеленского не объясняют. Зачем им нужен военный преступник? Это еще более актуальный вопрос.

Вместе с Саакашвили на Украину летели глава "Нафтогаза" Андрей Кобылев и народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй. Почему Кобылев летит вместе с Саакашвили, он не ответил. Промолчал и про три миллиарда, которые Украина немедленно потеряет, если не договорится про транзит с официальной Москвой.

"Я не даю интервью российским журналистам", — заявил глава "Нафтогаза".

Нардеп Куприй оказался более словоохотливым. Человек Коломойского, тот самый, который недавно выдал наручники Порубию, объяснил, как именно подружиться с Россией. По его словам, без ядерной бомбы конфликт между Россией и Украиной не решить.

28 мая Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, которого он был лишен в июле 2017 года. Экс-президент Грузии сразу заявил, что возвращается на Украину. В свою очередь в погранслужбе отметили, что оснований для недопуска Михаила Саакашвили больше нет.

Грузию экс-президент покинул в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел. По некоторым из них он был осужден заочно на тюремные сроки. В 2015 году Саакашвили пришел в украинскую политику — Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Губернаторство продлилось чуть более года — уже в ноябре 2016 Саакашвили был уволен в связи с тем, что не выполнил обещания по развитию региона и значительно ухудшил экономические показатели.

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