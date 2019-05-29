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29 мая 201921:23

Джиро д'Италия. Француз Петерс – первый на 17 этапе велогонки

EPA

На дорогах Италии продолжается престижная веломногодневка "Джиро д'Италия". 29 мая состоялся 17 этап гонки, победителем которого стал французский велогонщик Нанс Петерс из команды AG2R La Mondiale.

Француз преодолел дистанцию в 181 километр за 4 часа 46 минут и 34 секунды. Спустя 1 минуту 34 секунды финишную ленту пересек колумбиец Эстебан Чавес, представляющий Mitchelton-Scott. Замкнул пьедестал итальянский гонщик Давиде Формоло из Bora-Hansgrohe. Его отставание от победителя составило 1 минуту 51 секунду.

Лучший результат 17 этапа среди российских гонщиков – у Павла Сивакова из Ineos Team. Он стал 30-м. Победивший же на 13 этапе россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katyusha-Alpecin, в этот раз финишировал с 31-м результатом. Его партнер по команде Дмитрий Страхов – на 78-м месте.

Генеральную классификацию возглавляет эквадорец Ричард Карапас из Movistar. Результат лидера равняется 74 часам 48 минутам и 18 секундам. Следом располагаются Винченцо Нибали из Bahrain-Merida (+1,54) и Примож Роглич из Jumbo-Visma. Сиваков – девятый (+8,21), Закрин – 12-й (+10,32), Страхов – 128-й (+4:04.17).

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