Баскетбольные "Химки" стали соперником ЦСКА по финалу Единой лиги

В Единой лиге ВТБ по баскетболу определился второй финалист. Им стал подмосковный клуб "Химки", который одержал победу в полуфинальной серии против казанского УНИКСа. Итоговый счет противостояния – 3:1 в пользу "желто-синих".

В заключительном поединке серии подмосковный клуб на своей домашней арене одержал минимальную победу над гостями из столицы Татарстана со счетом 92:91. Самым результативным игроком в составе хозяев площадки стал Алексей Швед, набравший 25 очков. Однако не он стал главным бомбардиром матча – им стал игрок УНИКСа Рэймар Морган с 27 баллами.

Таким образом, "Химки" вышли в финал Единой лиги ВТБ, где за победу в лиге баскетболисты из Подмосковья сыграют с московским ЦСКА. Накануне столичные армейцы взяли верх над петербургским "Зенитом".