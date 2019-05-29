"60 минут": Зачем Саакашвили нужен Зеленскому

"Абсолютно понятно, зачем Зеленскому нужен Саакашвили. Это будет такая дубинка против Порошенко", — заявил в программе "60 минут" народный депутат Украины Нестор Шуфрич.

Так он прокомментировал указ Владимира Зеленского о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

По мнению нардепа, президент Украины еще не раз посмотрит на ту ручку, которой подписывал этот указ. "У меня есть небольшой политический опыт в оценке подобных ситуаций", — пояснил Шуфрич.

В прямом эфире программы была затронута тема и российско-украинских отношений. Когда была избирательная кампания, Зеленский пообещал, что обязательно поговорит с Путиным. А позднее сказал, что переговоров с Москвой не будет.

"Безусловно, за 8 дней давать окончательный вердикт того, какая будет политика у Зеленского еще рано. Но то, что сегодня происходит, очень напоминает риторику ушедшего президента Порошенко. Я не могу не согласиться со своим коллегой Рабиновичем, который сказал, что с каждым днем нахождения в помещении администрации президента Зеленский все больше становится Петром Порошенко", — отметил народный депутат Украины.

В заключение Нестор Шуфрич пожелал Зеленскому удачи в диалоге с Кремлем: "И тогда на Украине наступит мир и будет урегулирован конфликт на Донбассе".