Фанаты "Спартака" почтили память жертв Эйзельской трагедии

Болельщики московского "Спартака" на столичном стадионе "Лужники" провели акцию памяти в честь погибших Эйзельской трагедии, которая произошла в 1985 году. Поклонники "красно-белых" растянули баннер с надписью "39 ангелов навсегда с нами" и сопроводили это файер-шоу.

Напомним, что 29 мая 1985 года на финальном матче Кубка европейских чемпионов между туринским "Ювентусом" и английским "Ливерпулем" в результате обрушения стены одной из трибун стадиона "Эйзель" в Брюсселе погибло 39 человек, еще сотни человек пострадали.

Обрушение конструкции произошло после действий мирных итальянских болельщиков, которые спасались бегством от атаковавших их англичан. В результате дальнейшего расследования поклонники "Ливерпуля" были признаны виновными, английские клубы были отстранены от участия в еврокубках на пять лет, а сам "Ливер" – на шесть.