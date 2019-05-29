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29 мая 201923:02 Евгений Нипот

Без анализа и справок: школьницу изолировали на ЕГЭ из-за манту

Без анализа и справок: школьницу изолировали на ЕГЭ из-за манту

"Исключительно в интересах несовершеннолетней". Это комментарий пресс-службы министерства образования Пермского края. В административном центре края, собственно в городе Пермь, сейчас много шума вокруг одной из местных школьниц по имени Мирослава Пентина. Она прославилась на всю Россию после того, как появилось видео с ней. Она идет сдавать экзамен по русскому языку через отдельный вход. И это еще не все. Как выяснилось, кабинет специально для нее тоже выделили отдельный и абсолютно пустой. То есть, проходить тестирование и писать сочинение пришлось в полном одиночестве, без одноклассников. Многим такое, по понятным причинам, показалось очень странным и даже необъяснимым. Однако объяснение все-таки нашлось. Она отказалась от туберкулиновой пробы или, проще говоря, от манту. Вернее, отказались ее родители. В связи с чем руководство учебного заведения решило, что Мирославу необходимо изолировать. В региональном министерстве образования возражать не стали. Говорят, создали благоприятные условия. Однако семья девочки считает иначе и приводит контраргументы.

Этот солнечный день Мирославе, наверняка, запомнится своими мрачными тонами – на экзамен шла через черный ход по темному коридору. В кабинет, где никого из сверстников, только стол, ручка, бланк и незнакомые учителя.

"Когда мы только подходили к аудитории, выглядывали из окон учителя. Меня это насторожило очень, честно, — признается Мирослава Пентина. — Экзамен писала в одиночестве, тишина давила, было неловко быть наедине с учителями, организаторами".

По мнению педагогов и чиновников, девочка без манту может быть категорически опасна для окружающих. Поэтому сдача экзаменов в таком импровизированном изоляторе для ребенка – настоящее благо.

"Исключительно в интересах несовершеннолетней государственной экзаменационной комиссией Пермского края было принято решение о проведении для нее экзаменов в условиях, исключающих контакт с другими детьми", — пояснила сотрудник министерства образования и науки Пермского края Марина Батуева.

В краевом министерстве образования говорят, что иначе поступить не могут. Ссылаются на постановление главного санитарного врача. Там сказано: ребенку, не прошедшему тест на туберкулез, обязательно нужно заключение фтизиатра.

Светлана отправила своих дочерей на анализ крови — Т-спот. Тест манту она считает ядом, опасным для жизни ребенка.

"Это ядовитое вещество, — говорит мама девочки Светлана Пентина. — Содержит яд, умерщвленных бактерий. И все это выглядит прививкой на иммунитет – никогда не знаешь, чем операция обернется. Так и с манту. Проблема не похода к врачу – у меня трое детей и каждый год я должна Т-спот сдавать – это 36 тысяч в год. Только потому что я должна доказать, что ребенок здоров, а ведь он здоров – ведь нет никаких клинических симптомов".

Только главный детский фтизиатр России домыслы о вреде манту категорически опровергает. И напоминает, что у ребенка туберкулез может протекать незаметно.

"Любой больной туберкулезом ребенок – внешне выглядит абсолютно здоровым. Манту не может быть ядом. Это смесь убитых микобактерий, как они могут быть ядом?" – задает риторический вопрос главный детский фтизиатр России Валентина Аксенова.

А еще добавляет, что "прочитать" результаты тестирования, тем более связанного с анализом крови, никто кроме врача не может – ни чиновники, ни педагоги, ни школьные охранники. Вопрос напрашивается сам собой: а почему нельзя было заверить тест у фтизиатра?

"Школа тут перестраховалась и очевидно, что конфликт зашел в ту стадию, когда компромиссы трудны. Поведение мамы неразумно, нерационально, не говорит о том, что о ребенке есть подлинная забота", — поясняет заслуженный учитель России.

Но если вспомнить довольно нервные заявления школьного руководства, где училась Мирослава, а еще сообщения, о том, что история с изоляцией на экзамене – якобы не связана с манту, то появляется ощущение, что педагоги не захотели пойти на компромисс. Или не смогли?

"С одной стороны, на принцип пошли, с другой – страдают дети. Здесь, может, педагогам надо было идти на встречу, может быть, мама встала на позицию, мол, тест есть и почему не пускают? Но тут надо в первую очередь думать о детях", -считает председатель комиссии общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутомина.

А дети всегда страдают из-за того, что взрослые не могут договориться. Сама Мирослава, несмотря на всю ситуацию, надеется успешно сдать экзамены. Без манту и справок.

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