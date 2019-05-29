Без анализа и справок: школьницу изолировали на ЕГЭ из-за манту
"Исключительно в интересах несовершеннолетней". Это комментарий пресс-службы министерства образования Пермского края. В административном центре края, собственно в городе Пермь, сейчас много шума вокруг одной из местных школьниц по имени Мирослава Пентина. Она прославилась на всю Россию после того, как появилось видео с ней. Она идет сдавать экзамен по русскому языку через отдельный вход. И это еще не все. Как выяснилось, кабинет специально для нее тоже выделили отдельный и абсолютно пустой. То есть, проходить тестирование и писать сочинение пришлось в полном одиночестве, без одноклассников. Многим такое, по понятным причинам, показалось очень странным и даже необъяснимым. Однако объяснение все-таки нашлось. Она отказалась от туберкулиновой пробы или, проще говоря, от манту. Вернее, отказались ее родители. В связи с чем руководство учебного заведения решило, что Мирославу необходимо изолировать. В региональном министерстве образования возражать не стали. Говорят, создали благоприятные условия. Однако семья девочки считает иначе и приводит контраргументы.
Этот солнечный день Мирославе, наверняка, запомнится своими мрачными тонами – на экзамен шла через черный ход по темному коридору. В кабинет, где никого из сверстников, только стол, ручка, бланк и незнакомые учителя.
"Когда мы только подходили к аудитории, выглядывали из окон учителя. Меня это насторожило очень, честно, — признается Мирослава Пентина. — Экзамен писала в одиночестве, тишина давила, было неловко быть наедине с учителями, организаторами".
По мнению педагогов и чиновников, девочка без манту может быть категорически опасна для окружающих. Поэтому сдача экзаменов в таком импровизированном изоляторе для ребенка – настоящее благо.
"Исключительно в интересах несовершеннолетней государственной экзаменационной комиссией Пермского края было принято решение о проведении для нее экзаменов в условиях, исключающих контакт с другими детьми", — пояснила сотрудник министерства образования и науки Пермского края Марина Батуева.
В краевом министерстве образования говорят, что иначе поступить не могут. Ссылаются на постановление главного санитарного врача. Там сказано: ребенку, не прошедшему тест на туберкулез, обязательно нужно заключение фтизиатра.
Светлана отправила своих дочерей на анализ крови — Т-спот. Тест манту она считает ядом, опасным для жизни ребенка.
"Это ядовитое вещество, — говорит мама девочки Светлана Пентина. — Содержит яд, умерщвленных бактерий. И все это выглядит прививкой на иммунитет – никогда не знаешь, чем операция обернется. Так и с манту. Проблема не похода к врачу – у меня трое детей и каждый год я должна Т-спот сдавать – это 36 тысяч в год. Только потому что я должна доказать, что ребенок здоров, а ведь он здоров – ведь нет никаких клинических симптомов".
Только главный детский фтизиатр России домыслы о вреде манту категорически опровергает. И напоминает, что у ребенка туберкулез может протекать незаметно.
"Любой больной туберкулезом ребенок – внешне выглядит абсолютно здоровым. Манту не может быть ядом. Это смесь убитых микобактерий, как они могут быть ядом?" – задает риторический вопрос главный детский фтизиатр России Валентина Аксенова.
А еще добавляет, что "прочитать" результаты тестирования, тем более связанного с анализом крови, никто кроме врача не может – ни чиновники, ни педагоги, ни школьные охранники. Вопрос напрашивается сам собой: а почему нельзя было заверить тест у фтизиатра?
"Школа тут перестраховалась и очевидно, что конфликт зашел в ту стадию, когда компромиссы трудны. Поведение мамы неразумно, нерационально, не говорит о том, что о ребенке есть подлинная забота", — поясняет заслуженный учитель России.
Но если вспомнить довольно нервные заявления школьного руководства, где училась Мирослава, а еще сообщения, о том, что история с изоляцией на экзамене – якобы не связана с манту, то появляется ощущение, что педагоги не захотели пойти на компромисс. Или не смогли?
"С одной стороны, на принцип пошли, с другой – страдают дети. Здесь, может, педагогам надо было идти на встречу, может быть, мама встала на позицию, мол, тест есть и почему не пускают? Но тут надо в первую очередь думать о детях", -считает председатель комиссии общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутомина.
А дети всегда страдают из-за того, что взрослые не могут договориться. Сама Мирослава, несмотря на всю ситуацию, надеется успешно сдать экзамены. Без манту и справок.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Саакашвили прилетел в Киев
- Мюллер не нашел улик против Трампа и уходит
- Чиновник Зайцев обвиняет во всем журналиста
- Мать бросила маленьких детей в подмосковном хостеле
- Нападение на школу: виноваты аморальные ученики
Самое читаемое
-
Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы
- Я хотел попугать: подросток, напавший на школу в Вольске, не признал вину
- В Чебоксарах во время ЕГЭ умерла школьница
- 10 лет жевала волосы: из желудка школьницы достали огромный трихобезоар
- Три с половиной года разлуки: москвичке вернули похищенного отцом сына
Телеканал "Россия"
-
Судьба Лидии Федосеевой-Шукшиной. "Моя расплата за грехи молодости"
- "Выход в люди": все, о чем так долго молчали звезды!
- Год спустя: новые шокирующие подробности в деле сестер Хачатурян
- Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
Вести.Экономика
-
Китай готов нанести ответный удар по США путем ограничения экспорта редкоземельных металлов
- Кошмар долговых рынков и надвигающаяся рецессия
- США и Иран начали прокси-войну за Ирак
- Топ-10 городов мира с самым высоким реальным доходом населения
- Минфин предложит инвесторам самые длинные ОФЗ
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Без дизеля: Volvo объявила российские цены на новый седан S60
- Стали известны спецификации новой Mazda3 для России. И они не радуют
- ГИБДД предложила повышенные штрафы для водителей-рецидивистов
- Hot or Not: пять конкурентов "каблука" Renault Dokker Stepway
- Официально представлен обновленный кроссовер BMW X1
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Жить с родителями во взрослом возрасте: что об этом думают психологи
- Только не это: обнаружено самое грязное место в автомобиле
- 6 мифов об уходе за зубами, про которые нужно забыть как можно скорее
- Каждый десятый полезный продукт для детей на самом деле вреден
- Корь: скрытая опасность, о которой многие не знают
Вести в 20.00
-
На Эвересте умирает все больше туристов
- Кошек калечат ради сохранности ковров
- Как тряпки превращают в брендовые вещи
Вести-Москва
-
Шум, мусор и кишечная палочка: москвичи воюют с магазином Eurospa
- В Подмосковье задержали банду Циркача
- Московская жара: спасатели перешли на усиленный режим
- Новые парковки: в Хамовниках изменится схема движения
- Москвичке вернули сына, похищенного бывшим мужем 4 года назад
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич