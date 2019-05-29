Рамос намерен оставить "Реал" из-за крупных долгов по кредиту

Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем. Звездный игрок обороны "Королевского клуба" влез в кредит.

Капитан "Реала" оформил кредит в одном из испанских банков Испании для личного бизнеса – он планировал выкупить участок земли на окраине Мадрида и построить несколько жилых домов. Однако. Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Sport.es, городские власти не поддержали инициативу Рамоса, в результате чего у футболиста образовался долг перед банком в размере 35 миллионов евро.

Теперь Рамос ищет выгодный вариант продолжения своей карьеры, в том числе и в Китае. Ранее предполагалось, что капитан "сливочных" покинет клуб из-за конфликта с президентом "Реала" Флорентино Пересом.