"Челси" выиграл Лигу Европы, разгромив "Арсенал" в Баку

В азербайджанском Баку состоялся финал футбольной Лиги Европы, в котором встречались два лондонских клуба – "Челси" и "Арсенал". Новым победителем второго по значимости еврокубкового турнира стал клуб Романа Абрамовича. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "синих".

В первом тайме соперники играли сверхосторожно и компактно. Команды выжидали ошибки друг друга, но их не произошло и на перерыв они ушли при нулях на табло бакинского стадиона "Олимпийский".

Однако во второй половине встречи команды прорвало. И в первую очередь речь в данном случае о "Челси". Уже на 49 минуте поединка бывший "канонир", а ныне игрок "синих" Оливье Жиру огорчил свою бывшую команду. Спустя час игрового времени Педро Родригес укрепил преимущество "Челси" — 2:0.

Но даже на этом подопечные Маурицио Сарри не успокоились – на 65 минуте "синие" получили право на пробитие пенальти. К точке подошел Эден Азар, который успешно его и реализовал. Впрочем, "пушкари" уже через четыре оборота секундной стрелки счет сократили — постарался Алекс Ивоби, который нанес точный дальний удар по воротам Кепы.

Но игроки "Арсенала" недолго проигрывали в два мяча. На 72 минуте все тот же Азар разыграл с Жиру двухходовочку и в упор расстрелял ворота Петра Чеха. Больше голов в игре не было – встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Челси". Лондонцы выиграли Лигу Европы во второй раз с 2013 года.