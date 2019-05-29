Спецпрокурор США Мюллер ушел в отставку, провалив задание демократов

Ушел в отставку специальный прокурор США Роберт Мюллер, который почти два года вел расследование о вмешательстве России в американские выборы. Следствие закончено, компромата нет. Мюллер провалил задание демократов — найти основания для обвинения. Впрочем, факты в США никого не интересуют.

Он прервал молчание впервые за те два года, что работал над так называемым российским делом. От выступления спецпрокурора Мюллера либеральная часть Америки ждала новых подробностей, которые все-таки смогли бы уличить президента Трампа в связях с Кремлем. Но Мюллер был короток: я не скажу вам ничего из того, что вы не найдете в докладе моей комиссии. А в нем доказательств сговора миллиардера с Москвой, как известно, нет.

"Мы не выносили решений по поводу того, совершил ли президент преступление. Президент не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на посту. Такой шаг противоречил бы конституции даже в том случае, если бы обвинения были выдвинуты втайне", — заявил Роберт Мюллер.

Те, кого президент США называет fake news (фальшивые новости), зацепились за эту фразу Мюллера: "Если бы у нас была уверенность в том, что президент явно не совершил преступления, мы бы так и сказали". Якобы эти слова доказывают, что у Мюллера не было возможности обвинить Трампа. А политики-демократы, которые борются за право участвовать в президентских выборах будущего года, пошли дальше и как под копирку стали говорить о том, как важно запустить процедуру импичмента.

"Заявление Мюллера проясняет то, что уже знали люди, прочитавшие доклад: это передача импичмента на рассмотрение, и теперь дело за Конгрессом".

"То, что сделал Роберт Мюллер — это фактически передача импичмента на рассмотрение. Теперь дело за Конгрессом, чтобы привлечь этого президента к ответственности".



В целом первое публичное выступление Мюллера после назначения на должность спецпрокурора так и не обогатило историю вокруг так называемого российского вмешательства хоть какими-либо фактами. Юрист вскользь упомянул атаку на американскую демократию, но, как и всегда, доказательств не последовало.

"Хорошо известно, что решающую роль в победе Дональда Трампа сыграла компания "Кембридж аналитика" и те методы психологического манипулирования электоратом, которые были использованы. Однако все внимание расследования было обращено на Россию. Это, конечно же, выгодно тем кругам, которые действительно сыграли решающую роль в победе Трампа", — говорит Вероника Крашенинникова, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив.

На выступление спецпрокурора Дональд Трамп молниеносно отреагировал в "Твиттере", написав, что ничего нового от Мюллера так и не услышал. В Белом доме добавили: теперь время перевести внимание с российской истории на реальные преступления демократов, которые действительно пытались помешать Трампу стать президентом.

"Идет расследование генпрокурора Барра о незаконном вмешательстве спецслужб и ключевых сотрудников администрации Обамы (я подчеркну, в том числе Джо Байдена, это важно, поскольку он сейчас лидирует в президентской гонке от демократов) в нарушение законов. И вполне возможно, что даже последуют какие-то криминальные последствия для участников этого заговора против Трампа", — говорит Эдуард Лозанский, Директор Американского университета в Москве

Как бы ни развивались события вокруг "российского дела" дальше, самого спецпрокурора они уже не коснутся. Завершив расследование, Мюллер решил уволиться из американского Минюста. Комментировать последние два года своих трудов он больше не будет ни в прессе, ни в Конгрессе, а вместо этого "вернется к частной жизни".