Встреча представителей правительства и оппозиции Венесуэлы в Осло не принесла результатов

Представительство лидера оппозиции Боливарианской Республики Хуана Гуайдо распространило заявление, в котором говорится о бесполезности очередной встречи делегатов правительства Венесуэлы с их политическими противниками, организованной в Осло при посредничестве властей Норвегии.

В результате переговоров никаких соглашений подписано не было, передает ТАСС.

Венесуэльская оппозиция поблагодарила Норвегию за ее благие намерения вывести из кризиса южноамериканскую страну.

По мнению МИД Норвегии, представители правительства и оппозиции Венесуэлы хотят найти конституционный выход из сложившейся ситуации.