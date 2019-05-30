В России дорожает бензин: мнение экспертов
В России вновь дорожает бензин; жалобы приходят из нескольких регионов. Автолюбители винят в этом владельцев заправок, а те — государство, которое повышает акцизы на топливо.
На предыдущей неделе средние цены на топливо выросли во всех регионах России, за исключением Дальнего Востока. По официальным данным, в Туве стоимость литра увеличилась на рубль. Также заметный рост наблюдался в Ненецком автономном округе, Коми, Калмыкии и Астраханской области.
Отдельные АЗС изменили ценник еще больше. Так, в Красноярске независимые станции подняли цены от полутора до двух рублей в зависимости от вида топлива. А в Уфе всего за ночь стоимость поднялась на двадцать копеек.
Если посмотреть динамику по стране, ситуация выглядит не столь критично. За неделю — плюс три копейки на бензин для автомобилей, а летнее дизельное топливо и вовсе подешевело. Литр стоит менее 46 рублей.
Похожая ситуация и в столичном регионе. За прошедшие семь дней средние цены на топливо в Москве незначительно, но выросли. На 95-й бензин на 7 копеек, а на 92-й — на 4 копейки за литр.
Биржевые цены с середины апреля увеличились в среднем на 20%. Некоторые независимые АЗС говорят, что прибыльность от торговли бензином снизилась чуть ли не в десять раз. И маржинальность (разница между ценой и себестоимостью) фактически отрицательная. Но при верно выстроенной деловой модели убытка можно избежать.
"Маржинальность незначительно снизилась, но отрицательной не является, — говорит Роман Акманов, директор по маркетингу и рекламе сети АЗС "Нефтьмагистраль". – Иногда возникают вопросы с покрытием текущих издержек".
К тому же нынешнее повышение оптовых цен на бирже — явление сезонное. Весной так обычно и происходит: спрос на бензин увеличивается, выезжают автомобилисты, которые зимой предпочитают общественный транспорт, некоторые НПЗ — на запланированном ремонте. Но есть и еще один фактор: экспорт нефтепродуктов за рубеж. Компании обязаны поставлять на внутренний рынок определенный объем сырья. Периодически эту договоренность не соблюдают. ФАС внимательно следит за ситуацией.
"Сейчас компаниям в рамках нашей обычной работы даны рекомендации о снижении экспортных поставок, — говорит Дмитрий Махонин, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности. – Хочу отметить, что далеко не все компании вообще экспортировали товар; крупные производители вообще этого не делали, а поставляли товар на внутренний рынок. За последнюю неделю происходит увеличение биржевых продаж".
Нефтяные компании договорились с правительством заморозить тарифы до первого июля. Как уверяют игроки отрасли, соглашение никто не нарушает. А нынешняя корректировка цен вызвана инфляцией.
"В настоящий момент наблюдается небольшой рост розничных цен, но это рост в рамках инфляции. Он в принципе не выходит за пределы той договоренности, которая была сформулирована в рамках заседания у вице-премьера Козака", — говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
А что же будет с ценами после того, как закончится действие договоренностей? Правительство продолжит держать ситуацию под контролем. Уже известно: кабинет министров определил новые параметры демпферного механизма. Об этом рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов. Так что цена на топливо не должна взлететь до 55 рублей за литр. По крайней мере, в ближайшей перспективе.
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