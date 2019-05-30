Генпрокуратура Украины: боевые действия Киева в Донбассе вне закона

В Генпрокуратуре Украины признали очевидное — боевые действия Киева в Донбассе вне закона. Об этом заявил адвокат Олег Животов.

Все дело в семнадцатой статье Конституции страны. В ней прописано, что армию могут задействовать только для отражения внешней агрессии. Использование в конфликте внутри страны считается противоправным, передает "Россия 24".

Адвокат отметил — заключение подготовлено экспертами Генпрокуратуры по делу бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы. Его обвиняют в госизмене. И вообще теперь можно отдать под суд любого украинского военного, который был в зоне АТО.