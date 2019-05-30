Израильский парламент распустил сам себя и проголосовал за повторные выборы

Израильский парламент, который проработал меньше двух месяцев, проголосовал за самороспуск в третьем чтении.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху за это время так и не смог сформировать правящую коалицию и назначить министров. Сообщается, что ему не удалось преодолеть разногласия между своими потенциальными союзниками — движениями религиозных еврейских общин и антиклерикальной партией "Наш дом Израиль". Досрочные выборы в Израиле состоятся 17 сентября, передает телеканал "Россия 24".

Как обещал Нетаньяху, его партия "Ликуд" победит, проведя "острую и чистую предвыборную кампанию".