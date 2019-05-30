Под Красногорском горят гаражи и сараи, есть угроза жилым домам

В подмосковном поселке Инженерный-1 под Красногорском горят хозяйственные постройки.

По уточненным данным экстренных служб, у дома номер 6 горят гаражи и сараи. Существует угроза жилым домам.

Пожару присвоен повышенный второй ранг сложности, передает ТАСС.