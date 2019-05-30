Федерер пробился в третий круг Roland Garros

На кортах Парижа завершился очередной игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису – одного из самых престижных турниров "Большого шлема". В одном из матчей второго круга швейцарец Роджер Федерер успешно решил задачу по выходу в следующий круг.

За место в третьем круге Roland Garros Федереру предстояло побороться с немцем Оскаром Отте. Встреча завершилась по итогам трех сетов – 6:4, 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 37 минут. Третья ракетка мира не совершил за матч ни одной двойной ошибки.

Теперь на стадии 1/16 финала Федереру предстоит встретиться с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который в параллельном матче обыграл Маттео Берреттини из Италии (6:4,7:5, 6:3).

Матч между Федерером и Руудом состоится 31 мая.