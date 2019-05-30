Эмери: казалось, что "Арсенал" имеет шансы на выигрыш Лиги Европы

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал поражение команды в финальном поединке Лиги Европы против "Челси". Встреча завершилась разгромом "канониров" со счетом 1:4.

"Мои поздравления "Челси", — приводит слова Эмери Спорт24.Ru. - В первом тайме казалось, что у нас есть хорошие шансы и первый гол был очень важен. Мы сохраняли спокойствие, но слишком много ошибались. После второго мяча уже стало сложнее".

"Мы сделали еще один шаг в своем развитии, но нам необходимо становиться сильнее как команда и пока нам есть над чем работать. Теперь я жду дальнейшего развития от наших молодых игроков".

Напомним, что для Эмери это поражение стало первым в его карьере в качестве тренера. Ранее он трижды выигрывал Лигу Европы, руководя испанской "Севильей".