Сарри: победу "Челси" посвящаю болельщикам "Наполи"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри по окончании финального матча Лиги Европы против лондонского "Арсенала", завершившегося победой "синих", заявил, что посвящает эту победу болельщикам его предыдущего клуба – "Наполи".

"Во-первых, я посвящаю эту победу поклонникам "Наполи" – это именно то счастье, которое я не смог им подарить в пролом году, — сказал итальянец, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на Football Italia. – Также я посвящаю этот матч всем травмированным игрокам клуба. Считаю, что не завывать о них – правильно".

"Я очень счастлив, потому что этот трофей очень важен для клуба. После сегодняшней победы наш сезон превращается из хорошего в необычный. В начале года у нас были проблемы, но в феврале я увидел изменения в отношениях с командой – я и сам изменился. Теперь я начиная чувствовать, что это моя команда".

Напомним, что "Челси" забил "канонирам" четыре мяча, на что те смогли ответить лишь одним. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "синих". Победа в Лиге Европы стала для "Челси" второй в истории, в то время как сам Сарри выиграл свой первый титул в тренерской карьере.