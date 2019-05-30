СМИ: плацкартные билеты на лето резко подорожали
Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65-100%. Такие данные представило Общероссийское объединение пассажиров. Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.
В общественную организацию поступают многочисленные обращения от граждан по этому поводу. Чтобы проверить обоснованность поступающих жалоб, эксперты провели контроль цен по 12 направлениям. Выяснилось, что больше всего подорожали железнодорожные путешествия на июнь-июль из Москвы в Калининград и Адлер, пишет газета "Известия".
По словам руководителя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, любые ценовые колебания сильно влияют на семейный бюджет. Поэтому резкое подорожание билетов летом воспринимается особенно остро.
В Федеральной пассажирской компании отрицают резкий рост стоимости. Они назвали данные общественников ошибочными, так как сравнивались, к примеру, акционные билеты с полным тарифом. Однако в случае, если ФАС докажет обратное, компании может грозить значительный штраф, отмечается в "Известиях".
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