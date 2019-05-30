Российские гимнастки выиграли два золота на этапе Гран-при в Израиле

Российские гимнастки Анастасия Гузенкова и Ирина Анненкова стали триумфаторами этапа Гран-при по художественной гимнастике, который проходит израильском Холоне. Гузенкова выиграл соревнования в упражнении с лентой, а Анненкова – в упражнении с обручем.

Выступление Гузенковой был оценен жюри в 19,950 балла. Второй результат продемонстрировала представительница Белоруссии Анастасия Салос, у которой аналогичное количество баллов (19,950). Замкнула пьедестал почета болгарская "художница" Невяна Владинова (19,150).

Анненкова же первенствовала, набрав по итогам своего выступления 21,650 балла. Следом за ней в тройку лучших вошла украинка Влада Никольченко, получившая от судей 21,200 балла. Третьей стала Катрин Тасева из Болгарии. Ее результат составил 20,950 балла.