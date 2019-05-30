Осенью вступит в силу закон об обязательной регистрации дронов
Министерство транспорта РФ разработало законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов. Он вступит в силу уже осенью этого года.
В публикации газеты "Известия" говорится, что соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации.
Согласно нововведениям, владельцев дронов обяжут предоставлять информацию в Росавиацию в течение десяти дней после покупки. Чтобы поставить механизм на учет, необходимо будет предоставить паспортные данные, номер СНИЛС, наименование модели, ее серийный номер, указать количество двигателей и максимальную взлетную массу.
Заявление на регистрацию можно будет отослать обычной почтой, через портал государственных услуг или с помощью специального ресурса Росавиации, говорится в газете.
Сейчас, чтобы запустить дрон в небо, нужно зарегистрировать его, заранее направить властям заявку на полет, указать цель запуска, дату, время и место, и только после этого получить разрешение. В противном случае он окажется вне закона.
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