WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш. В настоящее время он находится в больничном отделении пенитенциарного учреждения.

Сообщается, что за семь недель в тюрьме он сильно потерял вес. Ранее врачи диагностировали у Ассанжа депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами.

Кроме того, организация осудила отказ перенести дату слушания об аресте Ассанжа в связи с его состоянием здоровья, передает ТАСС.

В апреле 2019 года Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища. Журналист был арестован полицией и приговорен лондонским судом к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.