Сергей Шойгу в Токио почтил память разведчика Рихарда Зорге

Министр обороны России Сергей Шойгу и члены российской военной делегации возложили цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, которая расположена на кладбище в Токио.

Шойгу прибыл в Японию с рабочим визитом. В четверг он примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, а также проведёт двусторонние переговоры с министром обороны страны, сообщает "Интерфакс".

Могила Рихарда Зорге расположена на кладбище "Тама". На овальном базальтовом камне — плита из полированного черного мрамора с надписью на русском языке: "Герой Советского Союза Рихард Зорге", изображением медали "Золотая звезда" и лавровой ветви.

Осенью 1941 года Рихард Зорге (агентурный псевдоним "Рамзай"), служивший пресс-атташе германского посольства в Токио, сообщил Ставке в том, что Япония (союзник гитлеровцев) не собирается открывать второй фронт. Информация, полученная от "Рамзая", позволила перебросить более двух десятков дивизий с Дальнего Востока под Москву.

Точные обстоятельства провала группы Зорге до сих пор не выяснены. Разведчик казнён 7 ноября 1944 года в Токио. Японцы приурочили дату казни к очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Перед смертью он крикнул: "Да здравствует Красная армия и Коммунистический интернационал!"