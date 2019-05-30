Хаби Алонсо покинет "Реал", чтобы возглавить "Реал Сосьедад"

Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании по футболу, а ныне наставник детской команды "Реала" Хаби Алонсо в текущее межсезонье может приступить к самостоятельной работе. Испанский специалист может возглавить "Реал Сосьедад".

Алонсо принял решение покинуть детскую команду "Реала" возрастной категории до 13 лет, которую привел к первому месту в чемпионате. "Горжусь тем, что тренировал этих чемпионов", — написал в своем личном Instagram специалист. Он проработал в команде своей дебютный сезон в роли наставника.

За время работы в детской команде "Реала" Алонсо получил лицензию профессионального тренера категории UEFA PRO и теперь может работать со взрослыми командами. "Реал Сосьедад" рассматривается в качестве дебюта на взрослом уровне – в бытность игроком он помимо прочих выступал и за команду из Сан-Себастьяна.