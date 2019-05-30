Медведев обсудит в Ташкенте торговлю России и Узбекистана

Развитие торгово-экономических отношений России и Узбекистана сегодня обсудят в Ташкенте, туда прибыл Дмитрий Медведев.

Вместе с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым российский премьер проведет первое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств.

В планах также встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Ожидается, что на переговорах затронут широкий круг вопросов: сотрудничество в экономике, науке и культурно-гуманитарной сфере. Позднее глава правительства отправится в Туркменистан, сообщает "Россия 24".