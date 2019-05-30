Доклад Мюллера не дает покоя противникам Трампа

Противники Дональда Трампа снова пытаются разжечь скандал вокруг доклада Мюллера.

Бывший госсекретарь и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила действующего лидера США в подрыве демократии. Якобы он не препятствовал российскому вмешательству в американские выборы.

Москва не раз называла эти обвинения бездоказательными. Расследование Мюллера, как известно, окончилось ничем и не уличило Трампа в сговоре с Москвой. Но Клинтон, которая проиграла ему президентскую гонку в 2016 году, считает иначе.

"На наших улицах нет танков, но не сомневайтесь: мы наблюдаем нападение на принцип верховенства права и фундаментальные основы нашей демократии. Мы наблюдаем полный отказ со стороны нынешней администрации осудить иностранную державу за попытку вмешательства в наши внутренние дела. И я уверяю вас, что подобные атаки еще не раз повторятся".

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси тоже нападает на Трампа. Она заявила, что демократы продолжат собственное расследование. И если найдут "железные доказательства" связи Трампа с Москвой, которые не смогут оспорить даже республиканцы, то его ждет импичмент, передает "Россия 24".

Она напомнила, что подавший накануне в отставку спецпрокурор Мюллер не на сто процентов уверен в том, что Дональд Трамп не участвовал в сговоре. Но по Конституции Мюллер не мог предъявить обвинения действующему президенту. По словам Пелоси, эта ситуация ставит Трампа выше закона.