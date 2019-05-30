Задержаны десятки участников ОПГ, промышлявших в сфере ЖКХ

Полиция пресекла деятельность организованной преступной группировки, которая занималась мошенничеством в сфере ЖКХ.

Аферисты действовали на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей, передает "Россия 24".

Задержаны десятки участников ОПГ, включая ее лидеров. В помещениях, арендованных преступниками под офисы, проведены обыски. Заведено несколько уголовных дел.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, злоумышленники входили в доверие к жильцам домов, сообщали им о предстоящем капитальном ремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости.

Жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями. Цинично обманывая их, сообщники снимали происходящее на камеру мобильного телефона.

"В мошенническую схему были вовлечены, помимо сантехников, водители, которые отвозили потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных денег для расчета за оказанные услуги", — заявила она.