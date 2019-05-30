Новости Происшествия

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30 мая 201907:07

В Москве "КамАЗ" врезался в отбойник и перекрыл движение на ТТК

В Москве "КамАЗ" врезался в отбойник и перекрыл движение на ТТК

Серьезная авария произошла ночью 30 мая в Москве. На Третьем транспортном кольце в районе "Лужников" "КамАЗ" врезался в отбойник.

От удара грузовик разлетелся на куски. Движение на внешней стороне "трешки" оказалось полностью заблокировано. Образовалась длинная пробка, и даже машинам скорой помощи пришлось останавливаться на внутренней стороне ТТК.

Обошлось без жертв. Причины ДТП еще предстоит выяснить.

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В Москве "КамАЗ" врезался в отбойник и перекрыл движение на ТТК

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