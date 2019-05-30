Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" сравнять счет в серии с "Бостоном"

В Национальной хоккейной лиге состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз". Встреча завершилась победой "Сент-Луиса" со счетом 3:2. Судьба встречи была решена в овертайме.

"Брюинз" повели в счете после гола, забитого в первые пять минут встречи. Его автором стал нападающий Чарли Койл. Однако уже к исходу первой десятиминутки защитник "блюзменов" Роберт Бортуццо выровнял положение на льду — 1:1.

Едва хоккеисты "Сент-Луиса" пришли в себя после успеха, как Юаким Нордстрем из "Бостона" вывел вперед свою команду. Это произошло спустя всего 40 секунд после гола гостей. Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.

На протяжении второго и третьего периодов соперники голов не забили и матч перетек в овертайм. Именно там и определился победитель матча, которым стал "Сент-Луис". Это произошло после дальнего броска от синей линии в исполнении Карла Гуннарсона.

Счет в финальной серии сравнялся (1:1) и теперь команды переезжают в Сент-Луис, где проведут последующие два поединка. Третий матч серии Кубка Стэнли состоится 2 июня.