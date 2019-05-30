Ибрагимович принес победу "Гэлакси" в первом матче после дисквалификации

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович провел свой первый матч чемпионата MLS после двухматчевой дисквалификации, в котором помог своему клубу добиться победы над "Спортинг Канзас Сити". Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 55 минуте встречи швед стал ассистентом своего партнера по команде Фабио Альварез, который с передачи Ибрагимовича забил первый гол в матче. Ну а в самой концовке Златан отличился уже сам и установил окончательный счет матча.

— LA Galaxy (@LAGalaxy) 30 мая 2019 г.

Теперь у Ибрагимовича стало 10 забитых голов и три голевые передачи в текущем сезоне MLS.

Напомним, что дисквалификацию швед схлопотал за инцидент, который произошел в матче против "Нью-Йорк Сити". Ибра в одном из эпизодов повздорил с вратарем соперника, схватив за шею и толкнув его на газон. Команда Златана проиграла 0:2, а сам форвард был отлучен от футбола на две игры.