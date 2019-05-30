Новоизбранного президента Латвии обвинили в дискриминации нацменьшинств

Новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс причастен к дискриминации национальных меньшинств, в том числе русских. Об этом заявил латвийский политик Борис Цилевич.

Он напомнил, что Левитс участвовал в написании Конституции, в преамбуле которой дискриминация закрепляется "в более или менее приличной форме", передает "Россия 24".

По словам Цилевича, преамбула подразумевает, что лояльность национальных меньшинств проявляется не в соблюдении законов, уплате налогов и добросовестной работе на благо страны, а в стремлении ассимилироваться. И за это, считает Цилевич, "национально настроенные политики" бесконечно благодарны новому президенту.

Накануне парламент Латвии избрал Эгилса Левитса главой государства. Его поддержал 61 депутат из ста.