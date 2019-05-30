Артем Дзюба включен в символическую сборную Лиги Европы

Российский нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в символическую сборную минувшего розыгрыша футбольной Лиги Европы по версии InStat – компании, занимающейся спортивной аналитикой. Россиянин в девяти встречах турнира забил пять мячей и отдал один голевой пас.

Вся символическая сборная по версии аналитиков выглядит следующим образом: вратарь Кевин Трапп ("Айнтрахт"), защитники Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Муктар Диакаби ("Валенсия"), Рафаэл Толой ("Аталанта"), Мартин Хинтереггер ("Айнтрахт"), полузащитники Энзли Мэйтленд-Найлз ("Арсенал"), Даниэль Парехо ("Валенсия"), Рубен Лофтус-Чик ("Челси") и нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Эден Азар ("Челси") и Артем Дзюба ("Зенит").

The two London sides Chelsea Football Club & Arsenal face off in Azerbaijan's capital tonight for the UEFA Europa League Title! 🏆#InStat #InStatFootball #EuropaLeague #UEL#ARSCHE #ArsenalvsChelsea #FCChelsea #FCArsenal #BakuFinal pic.twitter.com/jhS33p2xKL

— InStat Football (@InStatFootball) 29 мая 2019 г.

Напомним, что накануне победителем Лиги Европы стал лондонский "Челси", который в финале нанес разгромное поражение лондонскому "Арсеналу".